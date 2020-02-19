شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في «سينما» مجمع بالدمام .. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً في تمام الساعة ٩:٠١ صباحاً اليوم الاربعاء مفاده نشوب حريق في مبنئ تجاري بحي العدامة وعند الوصول لموقع الحادث اتضح ان الحريق بمبنئ مجمع تجاري مكون من ثلاثة ادوار وقبو وانحصر الحريق في داخل صالة سينما تحت التجهيز والإنشاء بالدور الاول والثاني من المجمع مما سبب انتشار الدخان بالمجمع والفندق المجاور له وبناءً علئ ذلك تم اخلاء عدد (٢١٩) شخص من المجمع والفندق وعزل المنطقة المتضررة.

ومباشرة أعمال الدفاع المدني ( الانقاذ والاطفاء ) بالموقع ونتج عن الحادث اصابة عدد (١٥) حالة نتيجة تعرضهم للدخان تمت معالجتهم بالموقع ماعدا حالة واحدة تم نقلها للمستشفى للتأكد والاطمئنان علئ صحتها غادرت في حينه وهي بصحة جيدة ومازال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحادث مشيراً الئ مشاركة الجهات ذات الاختصاص بالحادث ( الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ، فرع هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة الشرقية ، ادارة ادارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية ، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية ، أمانة الشرقية ، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية)