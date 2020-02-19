شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في «سينما» مجمع بالدمام .. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
ومباشرة أعمال الدفاع المدني ( الانقاذ والاطفاء ) بالموقع ونتج عن الحادث اصابة عدد (١٥) حالة نتيجة تعرضهم للدخان تمت معالجتهم بالموقع ماعدا حالة واحدة تم نقلها للمستشفى للتأكد والاطمئنان علئ صحتها غادرت في حينه وهي بصحة جيدة ومازال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحادث مشيراً الئ مشاركة الجهات ذات الاختصاص بالحادث ( الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ، فرع هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة الشرقية ، ادارة ادارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية ، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية ، أمانة الشرقية ، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية)
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