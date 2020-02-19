الشيخ المطلق يوضح حكم اشتراط الزوجين منع الإنجاب وعدم التعدد

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب ليس مستحبًا شرعًا.

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وردّ الشيخ المطلق على استفسار من أحد المستمعين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم حول مشروعية اشتراط الزوج على الزوجة عدم الإنجاب بالقول إنه إذا تم الاتفاق على هذا الشرط عليها الالتزام به رغم أنه أمر غير مستحب شرعًا.

وذكر الشيخ المطلق الأحاديث النبوية التي تحث على التكاثر والإنجاب مشيرًا إلى أن الرزق هو بيد الله.

وفي سياق آخر قال الشيخ المطلق إنه يحق للزوجة الأولى أن تشترط على زوجها في عقد النكاح عدم الزواج بأخرى لكن إذا وقع الزواج لا يعد باطلًا، بل هذا الشرط يمنح الزوجة الأولى الحق في فسخ عقد النكاح.

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