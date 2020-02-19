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2020-02-19 وزير التعليم يعفي عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام متابعات الخليج 365 – الرياض Advertisements صدر قرار وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ بإعفاء عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام، د. جميل الخلف وتعيين د. صالح الوشيل عميدًا للكلية بدلًا منه. من جانبه قدّم مدير الجامعة أ.د. أحمد العامري شكره وتقديره لوزير التعليم، ومتمنيًا للدكتور الوشيل التوفيق والسداد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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