فيديو.. ماذا قالت هيئة الملكية الفكرية عن حقوق شعار STC ؟

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – الرياض

لا تزال ردود الأفعال تتوالى حول مزاعم شركة أمريكية بامتلاك حقوق ملكية فكرية في شعار الاتصالات السعودية STC.

وكشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد الحسن، في مداخلة مع قناة الإخبارية عن قواعد وإجراءات الحصول على حقوق العلامات التجارية بما يتوافق مع القواعد العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وكانت مجموعة STC أكدت أنها المالك لشعارها المسجل رسميًا في المملكة وعدة دول أخرى، وأنه لا صحة لما يقال حول سطوها على شعار شركة أخرى.

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وأصدرت الشركة بيانًا قالت خلاله: إن إحدى الشركات تواصلت معها وزعمت وجود مخالفات في شعارها الجديد، موضحة أن ادعاء هذه الشركة لا يعدو كونه محاولة لتحقيق مكاسب مالية عن طريق المقارنة بين الشعارين.

وأضافت أن هدف الشركة الأخرى هو الابتزاز ومحاولة الانتفاع، مشددة على أن المجموعة لن تقبل بهذا الابتزاز ولن تتعاطى معه.

يذكر أن شركة سي تي إس CTS المدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية، أعلنت يوم أمس أنها تقدمت بدعوى في المملكة لحماية علامتها الشهيرة واسمها من الاعتداء عليه من شركة الاتصالات السعودية.

وكانت شركة الاتصالات السعودية أطلقت يوم 19 ديسمبر الماضي شعارها الجديد والذي يظهر STC بشكل منمق في نسخ مباشر وتقليد صريح لعلامة سي تي إس؛ مما سبب أضرارًا جسيمة لاسم وعلامة سي تي إس العريقين.

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