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نقلت "رويترز" عن مصادر في الحكومة اليمنية، أن ستة جنود يمنيين قُتلوا، وأُصيب عدد آخر بجروح، عندما انفجر لغم أرضي في موكب لوزير الدفاع محمد علي المقدشي، اليوم (الأربعاء)، لكن الوزير لم يصب بسوء.
وأفاد مسؤولان حكوميان بأن الحادثة وقعت بعد أن دهس الموكب متفجرات مدفونة على الطريق.
وكان "المقدشي" يزور جبهة القتال في صرواح، التي تقع إلى الغرب من مدينة مأرب، التي تسيطر عليها الحكومة، وشرقي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.وزير الدفاع اليمني
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 05:36 PM
مقتل 6 جنود من مرافقيه
نقلت "رويترز" عن مصادر في الحكومة اليمنية، أن ستة جنود يمنيين قُتلوا، وأُصيب عدد آخر بجروح، عندما انفجر لغم أرضي في موكب لوزير الدفاع محمد علي المقدشي، اليوم (الأربعاء)، لكن الوزير لم يصب بسوء.
وأفاد مسؤولان حكوميان بأن الحادثة وقعت بعد أن دهس الموكب متفجرات مدفونة على الطريق.
وكان "المقدشي" يزور جبهة القتال في صرواح، التي تقع إلى الغرب من مدينة مأرب، التي تسيطر عليها الحكومة، وشرقي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.
، نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار لغم في موكبه بمأرب ،
المصدر : الخليج 365
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