- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تمكّن مكتب مكافحة التسوّل بالرياض بقسميه الذكور والإناث، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال التسعة الأشهر الماضية؛ من تنفيذ "47" محاضرة إرشادية لأكثر من "3000" مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات مدارس التعليم، وذلك ضمن برامج الحملة التوعوية "معًا ضد التسوّل" التي أطلقها المكتب بالتعاون مع وزارة التعليم.
واشتملت المحاضرات التي قدّمها مجموعة من الأخصائيين والأخصائيات في المكتب، على كثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية والأفلام الخاصة وحقائب التدريب، التي تعرّف المستفيدين والمستفيدات بظاهرة التسول وحكمها في الإسلام، وأسبابها وأنواع التسول.
كما اشتملت على أبرز أساليب المتسولين والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتّبة على انتشارها، بالإضافة إلى التعريف بخدمات مكاتب التسول ودورها مع الجهات الأخرى المختصة في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها، مع عرض وسائل وطرق التواصل.
وأشار مدير مكتب التسول بالرياض خالد الذياب، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للتوعية والإرشاد والتثقيف بأضرار التسول على الفرد والمجتمع.
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 05:28 PM
ضمن برامج الحملة التوعوية "معًا ضد التسوّل"47 محاضرة إرشادية لأكثر من 3000 في مدارس التعليم لمواجهة التسوّل
تمكّن مكتب مكافحة التسوّل بالرياض بقسميه الذكور والإناث، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال التسعة الأشهر الماضية؛ من تنفيذ "47" محاضرة إرشادية لأكثر من "3000" مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات مدارس التعليم، وذلك ضمن برامج الحملة التوعوية "معًا ضد التسوّل" التي أطلقها المكتب بالتعاون مع وزارة التعليم.
واشتملت المحاضرات التي قدّمها مجموعة من الأخصائيين والأخصائيات في المكتب، على كثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية والأفلام الخاصة وحقائب التدريب، التي تعرّف المستفيدين والمستفيدات بظاهرة التسول وحكمها في الإسلام، وأسبابها وأنواع التسول.
كما اشتملت على أبرز أساليب المتسولين والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتّبة على انتشارها، بالإضافة إلى التعريف بخدمات مكاتب التسول ودورها مع الجهات الأخرى المختصة في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها، مع عرض وسائل وطرق التواصل.
وأشار مدير مكتب التسول بالرياض خالد الذياب، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للتوعية والإرشاد والتثقيف بأضرار التسول على الفرد والمجتمع.
، 47 محاضرة إرشادية لأكثر من 3000 في مدارس التعليم لمواجهة التسوّل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 47 محاضرة إرشادية لأكثر من 3000 في مدارس التعليم لمواجهة التسوّل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.