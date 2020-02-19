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قالت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إن الهاكرز سرقوا خلال العام الماضي قرابة 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين الروس المصرفية، كما أنهم نفذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية، واستولوا على 701 مليون روبل.
وقال البنك المركزي الروسي، في استعراض له: إن حجم العمليات التي تمت من دون علم وموافقة أصحاب الحسابات مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بلغ في العام الماضي 5723.5 مليون روبل.
وأشار إلى أنه في 69% من الحالات، استخدم المحتالون أساليب الهندسة الاجتماعية، والتي هي عبارة عن مجموعة من التقنيات المتداولة لجعل الناس يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.، طبقاً لـ (RT).
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 05:34 PM
نفّذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتباريةهاكرز سرقوا 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين الروس المصرفي
قالت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إن الهاكرز سرقوا خلال العام الماضي قرابة 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين الروس المصرفية، كما أنهم نفذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية، واستولوا على 701 مليون روبل.
وقال البنك المركزي الروسي، في استعراض له: إن حجم العمليات التي تمت من دون علم وموافقة أصحاب الحسابات مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بلغ في العام الماضي 5723.5 مليون روبل.
وأشار إلى أنه في 69% من الحالات، استخدم المحتالون أساليب الهندسة الاجتماعية، والتي هي عبارة عن مجموعة من التقنيات المتداولة لجعل الناس يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.، طبقاً لـ (RT).
، هاكرز سرقوا 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين الروس المصرفي ،
المصدر : الخليج 365
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