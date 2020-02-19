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أكّد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم (الأربعاء)؛ تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
ونسبت "رويترز" إلى "السراج" قوله: "إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام تجاوزته أحداث على الأرض وسط القصف المتواصل من فصائل في الشرق، تحاول السيطرة على طرابلس".
واعتبر رئيس حكومة الوفاق، أنه يجب أن تكون هناك أولاً رسالة واضحة من كل الأطراف الدولية التي تحاول أن تتحدث مع الحكومة.ليبيا
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 05:30 PM
اعتبر أن القصف المتواصل تجاوزها
أكّد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم (الأربعاء)؛ تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
ونسبت "رويترز" إلى "السراج" قوله: "إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام تجاوزته أحداث على الأرض وسط القصف المتواصل من فصائل في الشرق، تحاول السيطرة على طرابلس".
واعتبر رئيس حكومة الوفاق، أنه يجب أن تكون هناك أولاً رسالة واضحة من كل الأطراف الدولية التي تحاول أن تتحدث مع الحكومة.
، ليبيا.. "السراج" يعلّق المفاوضات مع "حفتر" ،
المصدر : الخليج 365
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