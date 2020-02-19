شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: ننفذ مشاريع ردم وتسوية وسفلتة لضاحية الملك فهد بقيمة 30 مليون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علّقت أمانة المنطقة الشرقية، على التقرير التلفزيوني المصور المتعلق بضاحية الملك فهد بالجبيل، مؤكدة أن بلدية الجبيل وضعت جدولًا زمنيًا للانتهاء من أعمال الردم والتسوية للشوارع المناطق المأهولة بضاحية الملك فهد في الجبيل بنهاية عام ٢٠١٩.

وأضافت الأمانة في بيان لها : «يتم حاليا تنفيذ مشاريع ردم وتسوية وسفلتة لضاحية الملك فهد بالجبيل بقيمة أكثر من ٣٠ مليون ريال، كما تم طرح مشاريع أخرى بقيمة 16678750 مليون ريال والتي لا تزال تحت إجراءات الترسية».

وتابعت: «تم طلب دعم إضافي لمشاريع الردم والتسوية والسفلتة لضاحية الملك فهد بالجبيل ضمن ميزانية بلدية محافظة الجبيل للعام المالي ١٤٤٠-١٤٤ ، وسيتم الانتهاء من ٩٠% من أعمال الردم والتسوية لشوارع المناطق المأهولة بضاحية الملك فهد بالجبيل قريبا ضمن الخطة الزمنية التي أعدتها البلدية مسبقا».

وأردفت « مشكلة ضاحية الملك فهد بالجبيل تعود لعدم وجود شبكات صرف صحي و هي من اختصاص جهات خدمية أخرى إضافة إلى مشكلة ارتفاع منسوب المياه السطحية في نفس المخطط علما أن بلدية محافظة الجبيل نفذت العديد من مشاريع الطرق والسفلته والإنارة ومشاريع تصريف مياه الأمطار والخدمات البلدية».