شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه للمسافرين إلى سنغافورة بعد تفشي «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نظرا لاستمرار تسجيل حالات لفيروس كورونا الجديد في جمهورية سنغافورة وحرصا علي سلامة المواطنين والمقيمين. نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها جميع المواطنين والمقيمين بالتريث في السفر إلي سنغافورة. وشدد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” علي عدم السفر لسنغافورة لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن حفاظا على صحتهم.

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