شكرا لمتابعة خبر عن النقل تحذر قائدي المركبات على طريقة المدينة المنورة – مكة السريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، رسالة تحذيرية إلى قائدي المركبات على طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة. وقالت وزارة النقل عبر حسابها على “تويتر” : “تنبيه لمستخدمي طريق المدينةالمنورة /مكة المكرمة السريع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية ، لسلامتكم جرى التنويه”.

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