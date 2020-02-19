شكرا لمتابعة خبر عن بلدية وسط الدمام تغلق محطتين وقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عمل فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في وسط الدمام بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، على إغلاق محطتين للوقود إغلاقًا كاملًا 100٪.
وفي السياق نفسه، جاء ذلك لعدم تجاوب ملاك المحطات مع برنامج تطوير وتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.
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