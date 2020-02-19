شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تساقط ثلوج على جبل اللوز في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة جبل اللوز في تبوك، سقوط أمطار ثلجية خفيفة، مع نهار اليوم الأربعاء.
وكانت هيئة الأرصاد توقعت أن تتأثر عُموم مناطق الشمال بأحوال جوية غير مستقرة، كنتيجة لتأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تعمل على تكاثر السُحب.
وأوضحت أنه نتيجة لاصطدام كُتلة هوائية باردة نحو أجواء المنطقة، تساقطت زخات من الثلج على مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك.
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