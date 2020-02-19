شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة متابعة تفاصيل مبلغ فاتورة المياه وآلية تقديم البلاغات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبد الرحمن الثنيان المسؤول بشركة المياه الوطنية عن طريقة متابعة تفاصيل مبلغ فاتورة المياه وآلية تقديم البلاغات ، بعد المشروعات التي بادرت بها الشركة لخدمة التحول الرقمي .

ودعا ” الثنيان ” جميع العملاء للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الموحد لخدمة جميع العملاء على مستوى المملكة .

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وأكد أن الشركة قامت بالإعتماد على مركز الإتصال الموحد بدلاً من 15 مركز ، وهو يخدم جميع مناطق المملكة ويعمل على مدار 24 ساعة .

وتابع أنه يمكن الدخول إلى الفرع الإلكتروني الخاص بالشركة عن طريق بوابتها الإلكترونية ، والتسجيل فورا وإنشاء حساب لتقديم البلاغات أو الإستفسار عن معلومات أو طلب إذن لخزان مياه من خلال القناة الرقمية الموحدة ، وغيرها من الخدمات ، وفقاً لقناة الإخبارية .

وكانت شركة المياه الوطنية قد أعلنت عن مشروعات لدعم مبادرة التحول الرقمي للإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء .