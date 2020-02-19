شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تطابق فحص الـ DNA للمختطف «القرادي» مع والدته الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن تطابق العينتين من فحص الـDNA للمختطف نايف محمد القرادي، الذي تم اختطافه منذ 27 سنة، مع والدته الشرعية، وذلك بعدما تناولت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية قصته في عدة أخبار وتقارير.

وكان والده قد توفي وهو ما زال يبحث عن ابنه المخطوف؛ فيما اعترفت الخاطفة بأنها كل 3 سنوات تقوم بخطف طفل ” ولد ” ولا ترغب بالبنات، حيث كان أول ضحيه لها عام 1414 في مستشفى القطيف عندما كانت تسكن مع زوجها السابق وقام بخطف طفل ” نايف ” محمد القرادي.