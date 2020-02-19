شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أول 4 أحجار بناها الملك سعود بيده في توسعة المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو عن الأحجار التي بناها الملك سعود بن عبد العزيز –طيب الله ثراه – في المسجد النبوي الشريف تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم . وأظهر الفيديو الأحجار الأربعة ، وقد كتب عليها عبارات توضح أنها كانت بيد الملك سعود –رحمه الله – ، وتاريخ بنائها في شهر ربيع الأول من عام 1373 هـ أي قبل 68 عام ، بهدف توسعة المسجد النبوي .

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