شكرا لمتابعة خبر عن الغبار والضباب يعدم الرؤية على طرق مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتعرض أجزاء من طريق (الطائف-الرياض، رنية-الخرمة) إلى موجة غبار كثيفة، اليوم الأربعاء.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أن الغبار أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، محذرًا مرتادي الطرق.

كما أشار إلى تدني الرؤية الأفقية بسبب تكون الضباب على أجزاء من (الشفا،الهدا) بمحافظة الطائف، داعيًا سالكي الطرق إلى الحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني الرؤية على مكة المكرمة، وتستمر حتى العاشرة مساء اليوم.