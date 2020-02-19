شكرا لمتابعة خبر عن الغبار والضباب يعدم الرؤية على طرق مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تتعرض أجزاء من طريق (الطائف-الرياض، رنية-الخرمة) إلى موجة غبار كثيفة، اليوم الأربعاء.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أن الغبار أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، محذرًا مرتادي الطرق.
كما أشار إلى تدني الرؤية الأفقية بسبب تكون الضباب على أجزاء من (الشفا،الهدا) بمحافظة الطائف، داعيًا سالكي الطرق إلى الحذر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني الرؤية على مكة المكرمة، وتستمر حتى العاشرة مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الغبار والضباب يعدم الرؤية على طرق مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.