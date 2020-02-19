شكرا لمتابعة خبر عن معلم يكشف توقعات طلابه للمستقبل كتبوها قبل 38 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حاول معلم سابق بالمرحلة الابتدائية يدعى عبدالرحمن عطية الغامدي، أن يستكشف نظرة طلابه للمستقبل، قبل 38 عامًا، إلا أن قرر عدم فتح توقعاتهم إلى في عام 1416 هجرية.

وقال إنه طلب من تلاميذه بالصف الخامس بمدرسة هارون الرشيد في عام 1403 هجرية، تدوين توقعاتهم لما سيحدث في الكون بعد 13 عامًا، وقرر نشرها حاليًا بعد مرور 40 عامًا.

واكتشف بعد فتح الإجابات أن بعض التوقعات تحققت بالفعل، والبعض الآخر لم يتحقق بعد، حيث توقع معظم الطلاب قيام حرب بين فلسطين وإسرائيل، وأن يكون النصر فيها للشعب الفلسطيني.

وتوقع طالب يدعى زايد القرني اندلاع حرب وحدوث زلزال، أو أن تقوم القيامة، وتمنى الطالب سعد القرني وصول الكهرباء إلى منطقى الحنيك، فيما توقع آخر ارتفاع عدد السكان بالمملكة إلى 456 مليون نسمة.