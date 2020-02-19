شكرا لمتابعة خبر عن «النقل» تحذر من عاصفة ترابية بطريق المدينة المنورة – تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر فرع هيئة النقل العام بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، مستخدمي طريق ‎المدينة المنورة/ ‎تبوك من وجود عاصفة ترابية. وناشد فرع الهيئة بالمدينة المنورة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، مستخدمي الطريق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية.

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