شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن ضبط 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة في 63 موقعًا في قطاع الإلكترونيات بالرياض. وأوضحت الهيئة، أن المخالفات تنوعت بين عدم تحصيل الضريبة وتحصيل ضريبة من قبل شخص غير مسجّل.

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