شكرا لمتابعة خبر عن كراني: الطقس سيميل إلى البرودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس، حسن كراني، أن الطقس سيميل إلى البرودة طوال الليلة القادمة وحتى صباح غدًا الخميس.

وقال كراني: «تلاشي الإعتدال الحراري، بعون الله يبدأ التلاشي للإعتدال مع مغرب اليوم، يميل الطقس للبرودة طوال الليلة القادمة وحتى صباح الغد الخميس عالجزء الأوسط والشرقي للقطاع الشمالي، الساحل الغربي من شماله حتى جنوب جدة، غرب وشمال غرب الوسطى، فرصة لتكون الضباب الإشعاعي والصقيع شمالاً».

من جانبه، توقع الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد الأجواء بالمملكة بدءا من الخميس، ثامن موجة برد منذ دخول شتاء هذا العام.

وأضاف خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»، أنها ستكون متوسطة القوة، متوقعا انخفاض في الحرارة يتراوح بين خمس إلى ثمان درجات عما سجلته الحرارة الأربعاء على معظم مناطق المملكة.