شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس‘‘ تهاجم مذيعة في قناة العربية: أنتي بلا أخلاق وقد رأيتك مكشوفة بعيني.. شاهد من تكون؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخرت الإعلامية غادة عويس، المذيعة بشبكة "الجزيرة" من حملات الهجوم التي تتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل "الذباب الإلكتروني" في السعودية، بقيادة سعود القحطاني، المستشار المقرب لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.



وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "أشخاص لا أعرفهم ولم أسمع بهم بحياتي يهاجمونني بحساباتهم الموثقة مثل الذباب بزعامة القحطاني المتهم بالتورط بقتل خاشقجي".

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مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس‘‘ تهاجم مذيعة في قناة العربية: أنتي بلا أخلاق وقد رأيتك مكشوفة بعيني.. شاهد من تكون؟؟



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وأضافت: "قيل لي إنهم يبحثون عن الشهرة ويستغلون اسمي ليرفعوا أجورهم! هذا هو الاسترزاق يا قوم! انما المضحك اني لو كنت مديرهم لطردتهم اذ لم ينجح واحد فيهم ولا حتى بالتزوير".

وفي تغريدة سابقة، شنت عويس هجومًا شرسًا على سارة دندراوي، مذيعة قناة "العربية"، بعد أن عرضت تقريرًا مسيئًا لقناة "الجزيرة".

وسخرت دندراوي من القناة القطرية، قائلة إنها صنعت حدثًا كبيرًا لمجرد أن طيارة إسرائيلية مرت في السودان.

وردت عويس قائلة: "يا حرام على العربية، كانت لتكون مشروعًا إعلاميًا جميلاً ناجحًا منافسًا للجزيرة ولأهمّ الفضائيات بالعالم. حوّلوها الى قناة درجة عاشرة تحت الصفر وبوق ينافس سعودي٢٤ بمذيعة متنمّرة لا تتقن اللغة العربية ولا تملك أخلاقًا مهنية ولا مهارة تقديم ولا ذوق بالشكل ولا كفاءة بالمضمون ولا خفة دمّ حتى".