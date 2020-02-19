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عدن - ياسمين التهامي - أعادت الإعلامية المصرية إسعاد يونس، ذكريات عشرين عاما مضت، بجمعها أبطال المسلسل المصري "حديث الصباح والمساء"، خلال برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، والرجوع بالماضي إلى ذكريات المسلسل وكواليسه التي مر عليها زمن طويل.

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بكل جرأءة .. الفنانة ليلى علوي تعترف بصراحة لهذا الفنان المشهور: ‘‘لو قابلتك بدري كنت اتزوجتك‘‘ شاهد من يكون؟



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مدح "خليل" لـ"علوي"، فتح بابا من الغزل والرومانسية بينهما خلال اللقاء، حيث ردت عليه قائلة: "أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه"، ثم فاجأته بقولها: "لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك".

وأكمل "خليل" مدحه في النجمة الجميلة ليلى علوي بقوله: "أنتِ أحلى من رأت عيني حتى اليوم"، فلم تتراجع "علوي" عن مبادلته المدح بالتعبير عن محبتها ومعزتها الكبيرة له، بقولها: "حبيبي .. والله بحبك أوي"، ثم يرد عليها بأنه يحبها حبًا لا يتخيله أحد.



وتذكر خليل، كيف بلع مسمارا بالخطأ في وقت من الأوقات أثناء تصوير المسلسل، حيث كان دوره "صرماتي"، أي تصليح الأحذية، قائلا: "كنت عاوز أعمل دوري كصانع للأحذية على أكمل وجه وقمت بوضع مجموعة من المسامير في فمي تعبيرا مني على اتقان العمل فبلعت أحدهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "حديث الصباح والمساء"، هو مسلسل درامي مصري من إنتاج عام 2001، وشارك في بطولته النجم المصري أحمد خليل، والفنانة ليلى علوي، وعبلة كامل، ودلال عبد العزيز، وخالد النبوي، والكثير من النجوم والممثلين، ومن إخراج أحمد صقر.



وكان مهرجان البحرين السينمائي، قد اختار الممثلة المصرية ليلى علوي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، في أولى دوراته التي تنطلق شهر مارس المقبل، حيث تضم اللجنة في عضويتها الممثل السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.









وقالت إدارة المهرجان في بيان: إن اختيار ليلى علوي (58 عاما) جاء لما تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية وخليجية وعربية.



بحسب مجلة "فوشيا"، بدأ النجم أحمد خليل في سرد الذكريات، التي مر عليها 20 عاما، ذاكرا موقفا له مع النجمة ليلى علوي، خلال تصوير إحدى لقطات المسلسل، وفور انتهاء التصوير، وجد "علوي" تجري قائلة: "يلا بسرعة عشان أحمد خليل عنده أوردر تاني"، معتبرا أنها كانت على درجة عالية جدا من الرقي والذوق في التعامل.

وكان مهرجان البحرين السينمائي، قد اختار الممثلة المصرية ليلى علوي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، في أولى دوراته التي تنطلق شهر مارس المقبل، حيث تضم اللجنة في عضويتها الممثل السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

