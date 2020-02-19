فيديو.. سالم بن محفوظ يكشف حقيقة أزمة نقص «الهيل» بالأسواق

قال سالم بن محفوظ، أحد وكلاء الهيل في السعودية، إن الهيل متوفر في الأسواق، ولكن الاستهلاك زاد عليه بسبب نقص المحصول من مصدره، متوقعًا أن تستقر الأسعار عند 160 إلى 165 ريالًا لأفضل أنواع الهيل للكيلو الواحد.

وعما يتردد بشأن تخزين التجار له لرفع الأسعار، أضاف بن محفوظ في مداخلة لبرنامج «الراصد» على فضائية «الإخبارية»، أن التجار لا يقومون بتخزينه، مشيرًا إلى أنه لا يبقى في المستودعات أكثر من 3 إلى 5 أيام.

ولفت إلى أن هناك مصدرًا واحدًا فقط لاستيراد الهيل الآن، وهي دولة غواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى، وذلك بعد منع الهيل الهندي من قبل هيئة الغذاء والدواء؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من المبيد.

وسجّلت أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بالمملكة العربية السعودية تباينًا خلال شهر يناير 2020.

وشهد شهر يناير ارتفاع أسعار 44 سلعة غذائية، مقابل انخفاض أسعار 45 سلعة أخرى، وفقًا للبيانات الشهرية للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.

وتتصدر كل من الهيل والثوم الصيني واللحوم الضأن المستوردة والخيار السلع الأكثر ارتفاعًا في الشهر الماضي، مقارنة بـتصدر البيض والروبيان المقشر والفلفل الأخضر والبطاطس المحلية السلع الأكثر انخفاضًا في الأسعار.

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ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء، شهدت أسعار الهيل «الحبهان» ارتفاعًا ملحوظًا خلال يناير الماضي؛ مسجلة ارتفاعًا نسبته 52.5 بالمئة للنوع الأمريكي ليصل سعره لمستوى 162.55 ريالًا للكيلو الواحد، فيما بلغ سعر الهيل الهندي 154.88 ريالًا مسجلًا زيادة سنوية بلغت 43.35 بالمئة بنهاية الشهر الماضي.

وارتفع سعر الهيل الأمريكي من 138.91 ريالًا للكيلو في شهر ديسمبر 2019، و106.57 ريالات لشهر يناير من العام الماضي، فيما زاد الهندي من 139.18 ريالًا للكيلو في الشهر قبل الماضي، و108.05 ريالات في يناير من العام 2019.

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