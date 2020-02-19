السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي يستقبل مدير فرع وزارة العمل بمنطقة الجوف



سكاكا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبة في ديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع .

وهنأ سمو نائب أمير منطقة الجوف الرويلي بهذه الثقة، ‏مؤكدًا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات في المنطقة ومحافظاتها، متمنياً له التوفيق.

من جانبه أعرب ‏مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته الكريمة.

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16:54ت م

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