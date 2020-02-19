السعودية اليوم / الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفداً من القيادة المركزية الأمريكية



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمقر التحالف الإسلامي في الرياض اليوم, وفداً من القيادة المركزية الأمريكية، بقيادة رئيس قسم عمليات المعلومات في القيادة المركزية الأمريكية العقيد أندرو ويسكيمان.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة تجاهها، كما سُلِط الضوء على الدور الذي يقوم به التحالف من خلال الجهود والمبادرات في المجالات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب, إضافةً إلى المجال العسكري التي تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف, فيما قام الجانبان بتبادل مذكرة تفاهم في مجال محاربة الإرهاب.

وأكد اللواء المغيدي أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والقيادة المركزية الأمريكية رغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بينهما في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها للمشاركة في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، وتسعى للانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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16:22ت م

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