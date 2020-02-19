السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي رئيس مجلس النواب الألباني ووفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألبانية



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور صلاح بن فهد المزروع في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي رئيس مجلس النواب الألباني غواموز رتوشي ووفد لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة في جمهورية ألبانيا وسبل تعزيزها.

وقدم المسؤولون الألبان شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوقوفهما مع الدول المنكوبة في أنحاء العالم وبالأخص ما يقدم لبلادهم من مساعدات إنسانية وإغاثية مختلفة أسهمت في التخفيف من مصاب المحتاجين والمعوزين، وعكست العلاقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا.

//انتهى//

16:13ت م

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الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور صلاح بن فهد المزروع في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي رئيس مجلس النواب الألباني غواموز رتوشي ووفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألبانية.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة في جمهورية ألبانيا وسبل تعزيزها.وقدم المسؤولون الألبان شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوقوفهما مع الدول المنكوبة في أنحاء العالم وبالأخص ما يقدم لبلادهم من مساعدات إنسانية وإغاثية مختلفة أسهمت في التخفيف من مصاب المحتاجين والمعوزين، وعكست العلاقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا.//انتهى//16:13ت م0217

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