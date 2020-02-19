السعودية اليوم / "وقاية" ينصح بتأجيل السفر إلى سنغافورة حالياً



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

أهاب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التريث حالياً في السفر إلى سنغافورة لغير الحاجة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم, وذلك نظراً لاستمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة.

وقد شددت الصحة على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية التي تنشرها باستمرار على حساباتها في مواقع التواصل, مؤكدةً متابعتها لجميع مستجدات فيروس كورونا الجديد واتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس.

وتواصل الصحة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية, كما تقوم بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية, حيث يتواجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية.

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15:59ت م

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