السعودية اليوم / تعليم الباحة يستضيف عضوات الفريق الاستشاري على مستوى الإدارة



الباحة 25 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 19 فبراير 2020م واس

استضافت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الباحة ممثله بوحدة الخدمات الإرشادية اليوم ، عضوات الفريق الاستشاري من مستشفى الصحة النفسية ببلجرشي وجامعة الباحة بقسميها قسم التربية وعلم النفس وقسم التربية الخاصة ووحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة .

وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد نورة صالح الزهراني أن الزيارة تهدف إلى تقديم المعونات الإرشادية لجميع الحالات والتي تراوح مابين نفسية وسلوكية واجتماعية وصحية ، مشيرة بأنه يتم التنسيق مع الفريق الاستشاري لمقابلة الطالبات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي لهن حسب حالتهن النفسية والاجتماعية والصحية والسلوكية وبعد اخذ موافقة من ولي أمر الطالبة وتقديم الخدمة الإرشادية لجميع الحالات بعد عرضها على الفريق وتوضيح طبيعة المشكلة وعلاجها والتي ساهمت في التكيف وتحقيق توافقهم النفسي والاجتماعي والتربوي وتقديم كافة الاستشارات والرد على الاستفسارات .

وبينت انه سيتم عقد اجتماع مع مشرفات التوجيه والإرشاد ووحدات الخدمات الإرشادية لتوضيح كيفيه التعامل مع الحالات ، مثمنة الجهود التي يبذلها الفريق في مد يد العون والرعاية لبناتنا الطالبات.

// انتهى //

15:49ت م

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