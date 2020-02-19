

جدة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان , نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة اليوم , قائد المنطقة الغربية المُعين حديثًا اللواء طيار ركن أحمد الدبيس.

وهنأ سموه خلال اللقاء اللواء الدبيس بمناسبة تعيينه, سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهته, قدم قائد المنطقة الغربية شكره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة , مطلعاً سموّه على نبذة عن الأعمال التي ينفذها قطاع المنطقة الغربية.

// انتهى //

15:44ت م

0204





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل قائد المنطقة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.