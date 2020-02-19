

جدة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة, بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اليوم ، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان.

وأستمعا سموهما خلال اللقاء إلى شرحٍ عن الخطط المستقبلية والهادفة لتحقيق التطوير الشامل في المجالات كافة وتوفير احتياجات محافظات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

// انتهى //

15:34ت م

0202





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل ونائبه يستقبلان السلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.