السعودية اليوم / "الجوازات" تعلن نتائج القبول النهائي على رتبة (جندي) للرجال



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي), مشددةً على المقبولين ضرورة التقيد بالتعليمات وإحضار الطلبات في الموعد المحدد لكل طالب.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول من خلال زيارة منصة (أبشر توظيف) على الرابط التالي (( https://jobs.sa ))

// انتهى //

15:34ت م

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