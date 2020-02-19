شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: نظام الجامعات الجديد منحها المرونة والكفاءة والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السموّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور محمد بن محسن السقاف.

ونوه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- لقطاع التعليم والبحث العلمي من دعمٍ وأهتمام، مؤكداً أن نظام الجامعات الجديد فتح الآفاق أمام الجامعات، ومكنها من مواكبة متطلبات وأهداف رؤية المملكة 2030، ومنحها المرونة والكفاءة.

وأكد سموه، أهمية العمل على مواصلة تميز الجامعة، والحرص على تجويد المخرجات، ودعم البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات العلمية، وتنويع البرامج الدراسية المقدمة، والحرص على برامج خدمة المجتمع، متمنياً سموه للسقاف التوفيق في مهام عمله.

من جانبه، عبر الدكتور السقاف، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر للجامعة وأنشطتها، مبيناً أن الجامعة تسعى ضمن خطتها للتحول ومواكبة نظام الجامعات الجديد، لرسم استراتيجية تواكب ما تسعى له القيادة الرشيدة –أعزها الله-، وفق توجيهات سمو رئيس مجلس الأمناء، وحرصه الدائم على مواصلة الجامعة لنشاطها العلمي وتميزها الأكاديمي، على المستوى الإقليمي والعالمي.