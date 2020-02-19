شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ..7 جهات تحقق في حريق "سينما الدمام " والان نبدء بالتفاصيل

- اخلاء 219 شخصا جراء الحريق ومعالجة 15 آخرين من الاختناق

تحقق الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ، وفرع هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة ، وادارة ادارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية ، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة ، وأمانة الشرقية ، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة .، فى الحريق الذى نشب صباح اليوم فى صالة السينما بالمجمع التجاري بالدمام ، لمعرفة أسباب الحريق

وكان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني ، قد صرح أن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً في تمام الساعة ٩:٠١ صباحاً من يوم الاربعاء تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٧ هـ مفاده نشوب حريق في مبنئ تجاري بحي العدامة وعند الوصول لموقع الحادث اتضح ان الحريق بمبنئ مجمع تجاري مكون من ثلاثة ادوار وقبو وانحصر الحريق في داخل صالة سينما تحت التجهيز والإنشاء بالدور الاول والثاني من المجمع مما سبب انتشار الدخان بالمجمع والفندق المجاور له .

وبناءً علئ ذلك تم اخلاء (٢١٩) شخص من المجمع والفندق وعزل المنطقة المتضررة ومباشرة أعمال الدفاع المدني ( الانقاذ والاطفاء ) بالموقع ونتج عن الحادث اصابة عدد (١٥) حالة نتيجة تعرضهم للدخان تمت معالجتهم بالموقع ماعدا حالة واحدة تم نقلها للمستشفى للتأكد والاطمئنان علئ صحتها غادرت في حينه وهي بصحة جيدة ومازال التحقيق جاري لمعرفة أسباب مشيراً الئ مشاركة الجهات ذات الاختصاص