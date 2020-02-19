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العمل تكشف حقيقة مقطع خادمة تعنف طفلة
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في مركز بلاغات العنف الأسري أن المقطع المتداول مع وسم خادمة تعنف طفلة يخص حالة تتواجد خارج المملكة.
وقالت الوزارة : إشارة إلى المقطع المتداول لتعرض طفلة للعنف من والدتها، يوضح مركز بلاغات العنف الأسري بأن الحالة متواجدة خارج السعودية.
وكانت شرطة أبو ظبي ألقت القبض على أمّ عذبت طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت شرطة أبو ظبي أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله، مؤكدة عدم التهاون مع كل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل ما يلزم وفق إجراءات القانون.
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