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شاهد.. أسراب الجراد تغزو حفر الباطن
متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي – حفر الباطن
وثق متابعات الخليج 365 مطشر العنزي عدة مقاطع لأسراب كبيرة من الجراد في مركز القلت الواقع غرب محافظة حفر الباطن.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قالت في وقت سابق إن فرقها تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليًا وإقليميًا وتستعد للمكافحة عند جثوم الأسراب في الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية.
وحول الوضع الحالي قالت الوزارة إن ذلك يأتي نتيجة تأثير الرياح الجنوبية التي أدت إلى تحرك أسراب من الجراد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية؛ ونظرًا لجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد نلاحظ عدم استقرار في حركة واتجاه الأسراب فتتواجد في المزارع لساعات قليلة وتغادر.
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