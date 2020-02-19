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2020-02-19 تعليمات هامة للمقبولين على وظائف الجوازات متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للرجال. Advertisements ودعت الإدارة المقبولين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات وإحضار المستندات التالية في الموعد المحدد لكل طالب: عدد 2 بدلة رياضية (حسب اللون المحدد في الرسالة النصية) على أن تكون ذات لون موحد للفانيلة والبنطال.

عدد 2 جزمة رياضية بيضاء اللون.

شراب رياضة أبيض العدد حسب الحاجة على ألّا يزيد عن 10.

عدد 2 بيجامة نوم اللون أخضر فاتح.

عدد 2 بيجامة شتوية اللون أبيض.

إحضار أدوات حلاقة واحتياجات شخصية للنظافة حسب الحاجة (صابون، شامبو، مزيل عرق، فرشة أسنان، ملابس داخلية، حذاء لدورة المياه، ملمع أحذية لون أسود).

إحضار مبلغ مالي لاحتياجات الطالب خلال فترة الاستجداد كمصروف شخصي داخل المعهد على ألّا يزيد عن 500 ريال.

وضع جميع الاحتياجات المطلوبة داخل حقيبة صغيرة وملائمة سوداء اللون.

حلاقة شعر الرأس بالمكينة رقم (1). تعليمات الحضور يجب الحضور لمعهد الجوازات الجديد (بطريق الدمام) الساعة 6:00 صباحًا يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 1441 هـ.

يمنع إحضار أجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى المحمولة والدخان وما في حكمه مطلقًا.

إحضار خطاب لحساب الآيبان البنكي مختوم من البنك ساري المفعول.

يجب التقيد بالتعليمات الداخلية للمعهد التي سوف تبلغ للطالب فور حضوره.

يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل سارية المفعول مع صورتين منها مكبرتين.

زيارة أولياء أمور الطلبة ستكون في يوم الجمعة الموافق 11 / 7 / 1441 هـ ويوم الجمعة الموافق 25 / 7 / 1441 هـ من الساعة 4:00 إلى الساعة 5:30 عصرًا.

إحضار قبعة رياضية لون أبيض سادة.

التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية وإحضار ما يثبت ذلك.

ولمعرفة أسماء المرشحين عبر الرابط التالي: ( هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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