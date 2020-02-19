السعودية | وفد من الكونغرس الأميركي يزور مقر "إعمار اليمن"

شكرا لقرائتكم وفد من الكونغرس الأميركي يزور مقر "إعمار اليمن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وفداً من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.

ورحب السفير آل جابر بزيارة وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، مؤكداً على علاقات الصداقة السعودية الأميركية التي تجمع البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى الوضع التنموي والإنساني في اليمن، كما شهد اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الثنائية والدولية.

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وفد الكونغرس

مشهد من الاجتماع

وأطلع الوفد على سرد لمسار الأزمة السياسية منذ الإعلان عن المبادرة الخليجية وحتى إعلان اتفاق الرياض، إلى جانب مشاهدة الوفد لعرض تعريفي عن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل في اليمن، إلى جانب مساهمة الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني والذي بلغ مجموع ما تم تقديمه 3.2 مليار دولار أميركي بهدف الحفاظ على استقرار العملة اليمنية واستقرار الاقتصاد اليمني.

من جانبهم، عبّر مستشارو ومساعدو أعضاء الكونغرس الأميركي عن سعادتهم بزيارتهم للمملكة وزيارة مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ولقاء منسوبيه، مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن مشاريع البرنامج تغطي قطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية.