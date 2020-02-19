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افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بالرياض اليوم، أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، بحضور الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الدكتور سون زيانشنغ، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية، وأكثر من مائة محلل واقتصادي ومهتم بشؤون الطاقه.
وتقدم الندوة تحليلاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أوبك، ومستقبلها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
وتناقش الندوة تطور السياسات والتقنيات في قطاع النقل البري، وأثرها على طلب الطاقة والاستثمار.
جدير بالذكر أن الرياض هي المقر الرئيس لمنتدى الطاقة الدولي، الهادف إلى تعزيز التفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة.وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز لوكالة الطاقة الدولية منظمة أوبك
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 03:52 PM
بمشاركة "أوبك" وعدد من المنظمات الدولية وأكثر من مائة محلل واقتصادي
افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بالرياض اليوم، أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، بحضور الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الدكتور سون زيانشنغ، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية، وأكثر من مائة محلل واقتصادي ومهتم بشؤون الطاقه.
وتقدم الندوة تحليلاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أوبك، ومستقبلها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
وتناقش الندوة تطور السياسات والتقنيات في قطاع النقل البري، وأثرها على طلب الطاقة والاستثمار.
جدير بالذكر أن الرياض هي المقر الرئيس لمنتدى الطاقة الدولي، الهادف إلى تعزيز التفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة.
، الرياض.. عبدالعزيز بن سلمان يفتتح أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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