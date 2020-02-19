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ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران في أي وقت، لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل جوهري.
وقال "بومبيو" في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبيل التوجه إلى السعودية: "لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط، وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضاً"، وفقاً لـ"رويترز".وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 03:42 PM
أكد استمرار الضغوط عليها ومن ضمنها العزلة الدبلوماسية
ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران في أي وقت، لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل جوهري.
وقال "بومبيو" في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبيل التوجه إلى السعودية: "لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط، وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضاً"، وفقاً لـ"رويترز".
، "بومبيو": مستعدون للحوار مع إيران لكن عليها تغيير سلوكها ،
المصدر : الخليج 365
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