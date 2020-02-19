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أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية "911" بأن أجزاء من طريقي "الطائف- الرياض" و"رنية- الخرمة"، تتعرض في الوقت الحالي إلى موجة غبار كثيفة.
وقال مركز "911": إن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مشددًا على ضرورة توخي الحيطة والحذر.المركز الوطني للعمليات الأمنية موجة غبار الطائف الرياض
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 03:33 PM
"911" يدعو إلى توخي الحيطة تزامنًا مع حالة شبه انعدام في الرؤية الأفقية
أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية "911" بأن أجزاء من طريقي "الطائف- الرياض" و"رنية- الخرمة"، تتعرض في الوقت الحالي إلى موجة غبار كثيفة.
وقال مركز "911": إن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مشددًا على ضرورة توخي الحيطة والحذر.
، تحذيرات من موجة غبار على طريقي "الطائف- الرياض" و"رنية- الخرمة" ،
المصدر : الخليج 365
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