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يدشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، غداً، عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية بالأفلاج قدرت تكلفتها الإجمالية بأكثر من مليار ريال.
وتأتي زيارة أمير الرياض لمحافظة الأفلاج، غدًا، ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة يدشن خلالها مشاريع تنموية وخدمية ومشروعات سكنية.
وسيكون في مقدمة مستقبليه محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ومديرو القطاعات الأمنية والمدنية ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.
ويرحب محافظ الأفلاج والأهالي بالزيارة الميمونة لأمير الرياض، مبدين ترحيبهم وسعادتهم بهذه الزيارة التي تعتبر تاريخية تفخر بها الأجيال وتبرهن للجميع على مدى العلاقة الطيبة بين ولاة الأمر والمواطنين.الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود الأفلاج
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 03:02 PM
خلال زيارة يقوم بها إلى المحافظة في إطار جولاته التفقدية بمدن المنطقة
يدشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، غداً، عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية بالأفلاج قدرت تكلفتها الإجمالية بأكثر من مليار ريال.
وتأتي زيارة أمير الرياض لمحافظة الأفلاج، غدًا، ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة يدشن خلالها مشاريع تنموية وخدمية ومشروعات سكنية.
وسيكون في مقدمة مستقبليه محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ومديرو القطاعات الأمنية والمدنية ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.
ويرحب محافظ الأفلاج والأهالي بالزيارة الميمونة لأمير الرياض، مبدين ترحيبهم وسعادتهم بهذه الزيارة التي تعتبر تاريخية تفخر بها الأجيال وتبرهن للجميع على مدى العلاقة الطيبة بين ولاة الأمر والمواطنين.
، أمير الرياض يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع بمليار ريال في الأفلاج.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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