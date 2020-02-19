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اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن "تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد النظام السوري في منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو".
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين، أن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية، لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر في إدلب أكثر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد هدد في وقت سابق اليوم، بأن شن عملية عسكرية في إدلب مسألة وقت، بعدما فشلت محادثات مع روسيا بخصوص إدلب في تحقيق مطالب أنقرة.ديمتري بيسكوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية في إدلب
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 03:09 PM
موسكو أعلنت معارضتها الشديدة لتنفيذها
اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن "تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد النظام السوري في منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو".
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين، أن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية، لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر في إدلب أكثر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد هدد في وقت سابق اليوم، بأن شن عملية عسكرية في إدلب مسألة وقت، بعدما فشلت محادثات مع روسيا بخصوص إدلب في تحقيق مطالب أنقرة.
، رداً على تهديد "أردوغان".. روسيا: العملية العسكرية التركية في إدلب أسوأ سيناريو ،
المصدر : الخليج 365
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