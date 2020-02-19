شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مخالفة للمباني تحت الإنشاء بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة الخبر حملة رقابية تستهدف المباني السكنية تحت الإنشاء في أحياء غرب محافظة الخبر، أسفرت عن رصد 120 مخالفة تضمنت رمي مخلفات البناء والأنقاض، وعدم تسوير مواقع الإنشاء، وعدم وجود حاويات، إضافة إلى تصريف مياه الصرف في الشوارع وأراضي الفناء.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحقيق أهداف مشروع الرقابة على المباني والمنشآت والحد من مخالفات البناء بأنواعها ورفع مستوى جودة المشاريع أثناء التنفيذ مما يساعد على الرقي بالفكر العمراني والخروج ببيئة عمرانية صحية.

ودعا الزايدي ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد بالنظافة خلال فترة الإنشاء وعدم ترك المخلفات في الموقع ومخالفة الأنظمة، موضحاً بأنه سيتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي يتم رصدها وتوجيه إنذارات لهم، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.