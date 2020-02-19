شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حالة اختناق في حريق «سينما الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

ناصر بن حسين – الدمام باشرت 4 فرق اسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر، مدعّمة بفرقتين إسعاف من الصحة، اليوم، حريق نشب في "صالة سينما" بأحد مجمعات حيّ العدامة بمدينة الدمام. في حين بلغت عدد الحالات التي تمت مباشرتها نحو 15 حالة، تتمثّل في اختناقات بسيطة وحالاتهم مستقرّة، فيما تم نقل حالة واحدة إلى مجمع الدمام المركزي.

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