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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق مرتفعًا لليوم الثالث على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يغلق مرتفعًا لليوم الثالث على التوالي
متابعات الخليج 365 – الرياض
أنهى سهم أرامكو تعاملات الأربعاء مرتفعًا لليوم الثالث على التوالي، عند 33.40 بزيادة قدرها 0.20 أي ما يعادل 0.60% من قيمته.
وكان سعر آخر إغلاق سابق للسهم عند 33.20 ريال وهو نفس سعر افتتاح اليوم الأربعاء حيث صعد السعر الأعلى للسهم إلى 33.40 خلال الجلسة بينما هبط السعر الأدنى إلى 33.15 ريال.
وبلغ عدد الصفقات اليوم على سهم أرامكو 7,008 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 695 سهمًا، وبلغت الكمية المتداولة 4,871,160 بقيمة 162,372,599.35 ريالًا.
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