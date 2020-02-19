2020-02-19

سهم أرامكو يغلق مرتفعًا لليوم الثالث على التوالي

متابعات الخليج 365 – الرياض

أنهى سهم أرامكو تعاملات الأربعاء مرتفعًا لليوم الثالث على التوالي، عند 33.40 بزيادة قدرها 0.20 أي ما يعادل 0.60% من قيمته.

Advertisements

وكان سعر آخر إغلاق سابق للسهم عند 33.20 ريال وهو نفس سعر افتتاح اليوم الأربعاء حيث صعد السعر الأعلى للسهم إلى 33.40 خلال الجلسة بينما هبط السعر الأدنى إلى 33.15 ريال.

وبلغ عدد الصفقات اليوم على سهم أرامكو 7,008 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 695 سهمًا، وبلغت الكمية المتداولة 4,871,160 بقيمة 162,372,599.35 ريالًا.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على