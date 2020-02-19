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خبير مناخي: موجة باردة حتى نهاية الأسبوع المقبل
متابعات الخليج 365 – الرياض
توقع الخبير المناخي زياد الجهني أن تشهد المملكة موجة باردة متوسطة القوة اعتبارًا من اليوم الأربعاء وتمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وقال الجهني: موجة باردة متوسطة القوة، تؤثر على المنطقة الشمالية والشمالية الغربية وأجزاء من غرب المملكة من يوم الأربعاء وتستمر لنهاية الأسبوع بمشيئة الله.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تمتد إلى منطقة نجران.
كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.
كما أشارت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون غدًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/س.
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