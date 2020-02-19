شاهد.. بداية تساقط السليت على حرة تبوك

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – تبوك

أظهر مقطع فيديو بداية تساقط حبات البرد على الحرة في منطقة تبوك ما يبشر ببردية كثيفة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلق خبير الطقس عيد المضلعاني على المقطع بالقول: “الحرة الآن على وشك تكتسي بالبياض من تساقط السليت الكثيف”.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تمتد إلى منطقة نجران.

كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

كما أشارت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون غدًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/س.

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