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رياح وغبار وتراجع درجة الحرارة على 7 مناطق غدًا
متابعات الخليج 365 – الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تمتد إلى منطقة نجران.
كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.
كما أشارت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون غدًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة.
ولفتت إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الخميس بالدرجة المئوية ستكون كما يلي:
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