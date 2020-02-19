محمد بن مسعود - الدمام - تم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالمنطقة فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الشرائع تحقيقاً موسعاً حول وفاة مقيم من جنسية عربية في منطقة القشبة شرقي مكة المكرمة. تفصيلاً، تلقّت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً من مواطن يفيد بوفاة رجل ستيني من جنسية عربية في منطقة وعرة بالقرب من منطقة القشبة شرق مكة المكرمة، وعند انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ اتضح صحة بلاغ المواطن، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة. وما زال مركز شرطة الشرائع يجري تحقيقات موسعة؛ لمعرفة حيثيات القضية بحكم الاختصاص.شرطة العاصمة المقدسة شرطة الشرائع مكة المكرمة 19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 03:02 PM تم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالمنطقة Advertisements مكة.. العثور على مقيم ستيني متوفى في القشبة والشرطة تحقق مكة.. العثور على مقيم ستيني متوفى في القشبة والشرطة تحقق فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الشرائع تحقيقاً موسعاً حول وفاة مقيم من جنسية عربية في منطقة القشبة شرقي مكة المكرمة. تفصيلاً، تلقّت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً من مواطن يفيد بوفاة رجل ستيني من جنسية عربية في منطقة وعرة بالقرب من منطقة القشبة شرق مكة المكرمة، وعند انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ اتضح صحة بلاغ المواطن، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة. وما زال مركز شرطة الشرائع يجري تحقيقات موسعة؛ لمعرفة حيثيات القضية بحكم الاختصاص. الكلمات المفتاحية ، مكة.. العثور على مقيم ستيني متوفى في القشبة والشرطة تحقق ،

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